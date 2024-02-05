Тарпищев заявил, что Шнайдер нельзя есть сладости и надо следить за формой

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российская теннисистка Диана Шнайдер обладает талантом и может прогрессировать, но ей необходимо следить за формой и соблюдать режим питания.

«Шнайдер — талантливая теннисистка, ей есть куда расти в теннисном плане, но очень важно следить за формой. Ключевым для нее является вопрос питания, режима. Ей, как и Анастасии Павлюченковой, нельзя сладости, например. Шнайдер может прогрессировать, но нельзя допускать, чтобы ее колбасило по весу», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Шнайдер поднялась на 35 позиций и теперь является 73-й ракеткой мира. В октябре 2023 году она находилась на наивысшей для себя позиции в рейтинге, занимая 60-е место.