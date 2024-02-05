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5 февраля, 17:48

Блинкова обыграла Вальтерт в первом круге турнира в Клуж-Напоке, взяв второй сет под ноль

Алина Савинова
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Анна Блинкова.
Фото Reuters

Российская теннисистка Анна Блинкова победила представительницу Швейцарии Симону Вальтерт в первом круге турнира в Клуж-Напоке (Румыния). Россиянка отдала только три гейма сопернице — 6:3, 6:0.

Встреча длилась 1 час 10 минут. Блинкова 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Вальтерт 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

В следующем круге Блинкова встретится с испанкой Нурией Паррисас-Диас.

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 267 082 доллара

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Анна Блинкова (Россия, 3) — Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — 6:3, 6:0

Теннис
Анна Блинкова
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