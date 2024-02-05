Блинкова обыграла Вальтерт в первом круге турнира в Клуж-Напоке, взяв второй сет под ноль
Российская теннисистка Анна Блинкова победила представительницу Швейцарии Симону Вальтерт в первом круге турнира в Клуж-Напоке (Румыния). Россиянка отдала только три гейма сопернице — 6:3, 6:0.
Встреча длилась 1 час 10 минут. Блинкова 2 раза подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 10. На счету Вальтерт 1 эйс, 5 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.
В следующем круге Блинкова встретится с испанкой Нурией Паррисас-Диас.
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 267 082 доллара
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Анна Блинкова (Россия, 3) — Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — 6:3, 6:0
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