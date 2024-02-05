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5 февраля, 14:21

Испанка Паррисас-Диас во втором круге турнира в Клуж-Напоке может сыграть с Блинковой

Виктория Кравченко
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Испанская теннисистка Нурия Паррисас-Диас обыграла немку Лауру Зигемунд в первом круге турнира в Клуж-Напоке — 6:4, 6:4.

Во втором круге испанка встретится с победительницей пары Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — Анна Блинкова (Россия, 3).

Клуж-Напока (Румыния)

Турнир WTA Transylvania Open

Призовой фонд 267 082 доллара

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:4, 6:4

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