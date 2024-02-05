Испанка Паррисас-Диас во втором круге турнира в Клуж-Напоке может сыграть с Блинковой
Испанская теннисистка Нурия Паррисас-Диас обыграла немку Лауру Зигемунд в первом круге турнира в Клуж-Напоке — 6:4, 6:4.
Во втором круге испанка встретится с победительницей пары Симона Вальтерт (Швейцария, Q) — Анна Блинкова (Россия, 3).
Клуж-Напока (Румыния)
Турнир WTA Transylvania Open
Призовой фонд 267 082 доллара
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Нурия Паррисас-Диас (Испания) — Лаура Зигемунд (Германия) — 6:4, 6:4
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