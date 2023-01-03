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Сегодня, 14:36

Тарпищев считает, что Кудерметова может закрепиться в теннисной элите в новом сезоне

Алексей Шевченко
Специальный корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.

«В новом сезоне жду прогресса от [Людмилы] Самсоновой. Она талантливая и ей по силам попасть в мировую десятку и закрепиться там. Кудерметовой надо не останавливаться, прибавлять и стабилизироваться в элите. В новом сезоне Самсонова и Кудерметова будут играть в паре на всех основных турнирах сезона — это тоже пойдет на пользу всем», — цитирует Тарпищева ТАСС.

23-летняя Самсонова занимает 20-е место в одиночном рейтинге WTA. 25-летняя Кудерметова является девятой ракеткой мира в одиночном разряде.

Источник: https://tass.ru/sport/16736455
Вероника Кудерметова
Людмила Самсонова
Шамиль Тарпищев
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