Тарпищев считает, что Кудерметова может закрепиться в теннисной элите в новом сезоне

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление российских теннисисток Вероники Кудерметовой и Людмилы Самсоновой.

«В новом сезоне жду прогресса от [Людмилы] Самсоновой. Она талантливая и ей по силам попасть в мировую десятку и закрепиться там. Кудерметовой надо не останавливаться, прибавлять и стабилизироваться в элите. В новом сезоне Самсонова и Кудерметова будут играть в паре на всех основных турнирах сезона — это тоже пойдет на пользу всем», — цитирует Тарпищева ТАСС.

23-летняя Самсонова занимает 20-е место в одиночном рейтинге WTA. 25-летняя Кудерметова является девятой ракеткой мира в одиночном разряде.