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Сегодня, 08:53

Александрова проиграла Вондроушовой в первом круге турнира в Аделаиде

Виктория Кравченко
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Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла чешке Маркете Вондроушовой (4:6, 6:3, 6:2) в первом туре одиночного разряда турнира в Аделаиде.

Вондроушова встретится во втором круге с эстонкой Кайей Канепи.

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 826 837 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Маркета Вондроушова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия, 8) — 4:6, 6:3, 6:2

Екатерина Александрова
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