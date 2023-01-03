Александрова проиграла Вондроушовой в первом круге турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Екатерина Александрова проиграла чешке Маркете Вондроушовой (4:6, 6:3, 6:2) в первом туре одиночного разряда турнира в Аделаиде.
Вондроушова встретится во втором круге с эстонкой Кайей Канепи.
Аделаида (Австралия)
Турнир WTA Adelaide International 1
Призовой фонд 826 837 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Маркета Вондроушова (Чехия) — Екатерина Александрова (Россия, 8) — 4:6, 6:3, 6:2
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