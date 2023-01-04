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Сегодня, 07:22

Самсонова уступила Соболенко во втором круге турнира в Аделаиде, проиграв оба сета на тай-брейке

Иван Торопцев
Корреспондент
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Людмила Самсонова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Людмила Самсонова не смогла выйти в четвертьфинал турнира WTA в Аделаиде (Австралия).

Во втором круге спортсменка уступила Арине Соболенко из Белоруссии в двух сетах — 6:7 (8:10), 6:7 (3:7).

В четвертьфинале Соболенко встретится с Маркетой Вондроушовой из Чехии, которая ранее победила эстонку Кайю Канепи (6:0, 6:4).

Аделаида (Австралия)

Турнир WTA Adelaide International 1

Призовой фонд 826 837 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Арина Соболенко (Белоруссия, 2) — Людмила Самсонова (Россия) — 7:6 (10:8), 7:6 (7:3)

Маркета Вондроушова (Чехия) — Кайя Канепи (Эстония) — 6:0, 6:4

Теннис
Арина Соболенко
Людмила Самсонова
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