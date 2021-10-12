Свитолина уступила Пегуле в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе
12 октября, 22:42
Американская теннисистка Джессика Пегула победила украинку Элину Свитолину (6:1, 6:1) в четвертом круге турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
Следующей сопернице американки станет победительница матча между белорусками Викторией Азаренко и Александрой Соснович.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Джессика Пегула (США, 19) — Элина Свитолина (Украина, 4) — 6:1, 6:1
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