Туниска Онс Жабер в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с Анной Калинской
Онс Жабер в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с россиянкой Анной Калинской
12 октября, 08:07
Теннисистка Онс Жабер обыграла Дэниэллу Коллинз (6:1, 6:3) в третьем круге одиночного разряда турнира в Индиан-Уэллсе. В следующем круге туниска сыграет с россиянкой Анной Калинской.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Онс Жабер (Тунис, 12) — Дэниэлл Коллинз (США, 22) — 6:1, 6:3
Паула Бадоса (Испания, 21) — Кори Гауфф (США, 15) — 6:2, 6:2
Айла Томлянович (Австралия) — Тамара Зиданшек (Словения, 26) — 6:4, 6:3
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