Туниска Онс Жабер в четвертом круге турнира в Индиан-Уэллсе сыграет с Анной Калинской

Теннисистка Онс Жабер обыграла Дэниэллу Коллинз (6:1, 6:3) в третьем круге одиночного разряда турнира в Индиан-Уэллсе. В следующем круге туниска сыграет с россиянкой Анной Калинской.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Онс Жабер (Тунис, 12) — Дэниэлл Коллинз (США, 22) — 6:1, 6:3

Паула Бадоса (Испания, 21) — Кори Гауфф (США, 15) — 6:2, 6:2

Айла Томлянович (Австралия) — Тамара Зиданшек (Словения, 26) — 6:4, 6:3