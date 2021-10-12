Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Новости   //    Теннис   //    WTA

Свентек уступила Остапенко в четвертом раунде турнира в Индиан-Уэллсе

12 октября, 22:57
Теги:

Латвийская теннисистка Елена Остапенко победила представительницу Польши Игу Свентек (6:4, 6:3) в матче четвертого раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 150 470 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертый круг

Елена Остапенко (Латвия, 24) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:4, 6:3

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Евгений Петров все материалы автора
Читайте также
Бьорген рассказала, как ей простили допинг. Звездную норвежку выручил врач сборной
1