Свентек уступила Остапенко в четвертом раунде турнира в Индиан-Уэллсе
12 октября, 22:57
Латвийская теннисистка Елена Остапенко победила представительницу Польши Игу Свентек (6:4, 6:3) в матче четвертого раунда турнира WTA в Индиан-Уэллсе (США).
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 150 470 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертый круг
Елена Остапенко (Латвия, 24) — Ига Свентек (Польша, 2) — 6:4, 6:3
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