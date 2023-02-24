Свентек вышла в финал турнира в Дубае

Польская теннисистка Ига Свентек вышла в финал турнира в Дубае, на котором посеяна под первым номером.

В полуфинале она в двух сетах переиграла Кори Гауфф из США — 6:4, 6:2.

Вторая финалистка определится в матче Джессика Пегула (США) — Барбора Крейчикова (Чехия).

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 5) — 6:4, 6:2