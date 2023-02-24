Свентек вышла в финал турнира в Дубае
Польская теннисистка Ига Свентек вышла в финал турнира в Дубае, на котором посеяна под первым номером.
В полуфинале она в двух сетах переиграла Кори Гауфф из США — 6:4, 6:2.
Вторая финалистка определится в матче Джессика Пегула (США) — Барбора Крейчикова (Чехия).
Дубай (ОАЭ)
Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships
Призовой фонд 2 788 468 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 1) — Кори Гауфф (США, 5) — 6:4, 6:2
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