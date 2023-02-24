Крейчикова стала второй финалисткой турнира в Дубае

Представительница Чехии Барбора Крейчикова стала второй финалисткой теннисного турнира в Дубае.

В полуфинале она в трех сетах победила Джессику Пегулу из США — 6:1, 5:7, 6:0.

В финале Крейчиковой предстоит сыграть с представительницей Польши Игой Свентек, которая посеяна под первым номером на турнире.

Дубай (ОАЭ)

Турнир WTA Dubai Duty Free Tennis Championships

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Барбора Крейчикова (Чехия) — Джессика Пегула (США, 3) — 6:1, 5:7, 6:0