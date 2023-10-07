Свентек победила Гауфф и вышла в финал турнира в Пекине
Полька Ига Свентек победила американку Коко Гауфф в полуфинале турнира в Пекине — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 14 минут.
За игру вторая ракетка мира реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У третьей ракетки мира Гауфф — ни одного.
Свентек за титул поборется с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Людмила Самсонова (Россия).
Пекин (Китай)
Турнир WTA China Open
Призовой фонд 8 127 389 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Ига Свентек (Польша, 2) — Коко Гауфф (США, 3) — 6:2, 6:3
Новости