Свентек победила Гауфф и вышла в финал турнира в Пекине

Полька Ига Свентек победила американку Коко Гауфф в полуфинале турнира в Пекине — 6:2, 6:3. Матч длился 1 час 14 минут.

За игру вторая ракетка мира реализовала 4 из 8 брейк-пойнтов. У третьей ракетки мира Гауфф — ни одного.

Свентек за титул поборется с победительницей матча Елена Рыбакина (Казахстан) — Людмила Самсонова (Россия).

Пекин (Китай)

Турнир WTA China Open

Призовой фонд 8 127 389 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Ига Свентек (Польша, 2) — Коко Гауфф (США, 3) — 6:2, 6:3