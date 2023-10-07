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Сегодня, 11:45

16-летняя россиянка Корнеева победила соотечественницу Аншба и вышла в финал квалификации турнира в Гонконге

Руслан Минаев
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Российская теннисистка Алина Корнеева победила соотечественницу Амину Аншба в полуфинале квалификации турнира в Гонконге — 7:5, 6:0.

Матч длился 1 час 29 минут. 16-летняя Корнеева за матч сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 из 12 брейк-пойнтов. У Аншба — 1 эйс, 2 двойные ошибки и 1 из 3 реализованных брейк-пойнтов.

За выход в основную сетку турнира в Гонконге Корнеева сыграет со швейцаркой Конни Перрен.

Теннис
Алина Корнеева
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