Российская теннисистка Людмила Самсонова проведет матч 1/2 финала WTA 1000 в Пекине против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в субботу, 7 октября. Встреча начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча 1/2 финала WTA 1000 в Пекине. В прямом эфире на территории России противостояние показано не будет. Видеотрансляция игры Людмила Самсонова — Елена Рыбакина будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

На пути к полуфиналу Самсонова победила американку Алисию Паркс (6:4, 7:6), чешку Петру Квитову (6:4, 7:5), украинку Марту Костюк (6:4, 6:7, 7:5) и Елену Остапенко из Латвии (6:3, 6:2). Рыбакина по ходу турнира прошла хозяйку кортов Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2), немку Татьяну Марию (7:5, 6:0), россиянку Мирру Андрееву (2:6, 6:4, 6:1) и белоруску Арину Соболенко (7:5, 6:2).

Самсонова никогда не проигрывала Рыбакиной. Всего соперницы провели друг против друга три матча, во всех из них победу одержала российская теннисистка.