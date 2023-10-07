Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 10:30

Самсонова — Рыбакина: смотреть трансляцию матча 1/2 финала WTA 1000 в Пекине (видео)

Матч 1/2 финала WTA 1000 в Пекине Самсонова — Рыбакина начнется не ранее 11:30
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Людмила Самсонова.
Фото AFP

Российская теннисистка Людмила Самсонова проведет матч 1/2 финала WTA 1000 в Пекине против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной в субботу, 7 октября. Встреча начнется не ранее 11.30 по московскому времени.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию матча 1/2 финала WTA 1000 в Пекине. В прямом эфире на территории России противостояние показано не будет. Видеотрансляция игры Людмила Самсонова — Елена Рыбакина будет доступна бесплатно в социальной сети «ВКонтакте».

На пути к полуфиналу Самсонова победила американку Алисию Паркс (6:4, 7:6), чешку Петру Квитову (6:4, 7:5), украинку Марту Костюк (6:4, 6:7, 7:5) и Елену Остапенко из Латвии (6:3, 6:2). Рыбакина по ходу турнира прошла хозяйку кортов Чжэн Циньвэнь (6:1, 6:2), немку Татьяну Марию (7:5, 6:0), россиянку Мирру Андрееву (2:6, 6:4, 6:1) и белоруску Арину Соболенко (7:5, 6:2).

Самсонова никогда не проигрывала Рыбакиной. Всего соперницы провели друг против друга три матча, во всех из них победу одержала российская теннисистка.

Людмила Самсонова&nbsp;&mdash; Елена Рыбакина. Самсонова — Рыбакина: кто выйдет в финал? Онлайн-трансляция матча

Теннис
Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
0
Читайте также
Источник: ISU хочет допустить к турнирам только белорусских спортсменов
Париж переживает нашествие постельных клопов перед Олимпиадой-2024
В Петербурге мужчина зарезал восьмилетнего сына
Источник сообщил о минировании ВСУ Кременчугской ГЭС
Армия Израиля после обстрела объявила состояние «готовности к войне»
Что меняет для Азовского моря статус внутреннего: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Хромачева обыграла Ким в полуфинале квалификации турнира в Сеуле
Новости
RSS RSS
Все новости