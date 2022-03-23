Соснович сыграет с Касаткиной во втором круге турнира WTA в Майами
Белорусская теннисистка Александра Соснович вышла в следующий раунд турнира WTA в Майами.
В первом круге она победила Ван Синьюй из Китая со счетом 7:6 (8:6), 6:4. Игра продолжалась 1 час 42 минуты.
Во втором круге Соснович сыграет с российской теннисисткой Дарьей Касаткиной.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Александра Соснович (Белоруссия) — Ван Синьюй (Китай, Q) — 7:6 (8:6), 6:4
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