Бренгл сыграет с Самсоновой во втором круге турнира в Майами

Теннисистка из США Мэдисон Бренгл вышла во второй круг турнира WTA в Майами.

В первом круге она победила филиппинку Александру Эала со счетом 6:2, 6:1. Игра продолжалась 1 час 13 минут.

В следующем туре Бренгл сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.

Майами (США)

Турнир WTA Miami Open presented by Itau

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Мэдисон Бренгл (США) — Александра Эала (Филиппины, WC) — 6:2, 6:1