Бренгл сыграет с Самсоновой во втором круге турнира в Майами
Теннисистка из США Мэдисон Бренгл вышла во второй круг турнира WTA в Майами.
В первом круге она победила филиппинку Александру Эала со счетом 6:2, 6:1. Игра продолжалась 1 час 13 минут.
В следующем туре Бренгл сыграет с россиянкой Людмилой Самсоновой.
Майами (США)
Турнир WTA Miami Open presented by Itau
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Мэдисон Бренгл (США) — Александра Эала (Филиппины, WC) — 6:2, 6:1
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