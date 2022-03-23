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Сегодня, 20:32

Серена Уильямс ответила на вопрос о возможном окончании карьеры

Иван Шитик
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Экс-первая ракетка мира Серена Уильямс ответила на вопрос о возможном окончании карьеры.

«Мне кажется, все игроки думают о слове, которое начинается на букву «З» («завершение» — прим. «СЭ»), как только им исполняется пять лет. Ведь теннис так интенсивен, ты играешь буквально в течение 11 месяцев в году.

Но не знаю. Я живу сегодняшним днем и каждый раз говорю: «Нигде, кроме бизнеса, я не думаю о том, что будет завтра. А в теннисе у меня есть только сегодня», — ицтирует спортсменку Tennis Channel.

40-летняя Уильямс не выступала с Уимблдона-2021, где снялась по ходу стартового матча из-за травмы.

Серена Уильямс
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