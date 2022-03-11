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Сегодня, 06:44

Кудерметова сыграет с Осакой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Евгений Козинов
Корреспондент

Японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она переиграла американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:1, 6:2.

Следующей соперницей японки будет российская теннисистка Вероника Кудерметова.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир WTA BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 369 455 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония) — Слоан Стивенс (США) — 3:6, 6:1, 6:2

Астра Шарма (Австралия, LL) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 7:6

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