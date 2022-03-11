Кудерметова сыграет с Осакой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе
Японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она переиграла американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:1, 6:2.
Следующей соперницей японки будет российская теннисистка Вероника Кудерметова.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир WTA BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 369 455 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Наоми Осака (Япония) — Слоан Стивенс (США) — 3:6, 6:1, 6:2
Астра Шарма (Австралия, LL) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 7:6
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