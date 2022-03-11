Кудерметова сыграет с Осакой во втором круге турнира в Индиан-Уэллсе

Японская теннисистка Наоми Осака вышла во второй круг турнира в Индиан-Уэллсе. В трех сетах она переиграла американку Слоан Стивенс — 3:6, 6:1, 6:2. Следующей соперницей японки будет российская теннисистка Вероника Кудерметова. Индиан-Уэллс (США) Турнир WTA BNP Paribas Open Призовой фонд 8 369 455 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Наоми Осака (Япония) — Слоан Стивенс (США) — 3:6, 6:1, 6:2 Астра Шарма (Австралия, LL) — Магда Линетт (Польша) — 6:4, 7:6