Теннис
WTA
Новости
Рейтинг Турниры Статьи Фото Видео
Все материалы
Главная
Теннис
WTA

Сегодня, 07:21

Соболенко после вылета Свентек из US Open станет первой ракеткой мира

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Арина Соболенко.
Фото WTA

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по итогам US Open станет первой ракеткой мира.

Это случится благодаря вылету Иги Свентек в 1/8 финала турнира, где она уступила латвийке Елене Остапенко (6:3, 3:6, 1:6). Таким образом, 25-летняя белоруска впервые станет первой ракеткой мира.

Свентек в 2022 году стала победительницей US Open, обыграв в финале Онс Жабер из Туниса (6:2, 6:2).

Соболенко в 1/8 финала встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. Матч пройдет 5 сентября и начнется не ранее 2.00 мск.

US Open
Арина Соболенко
Ига Свентек
1
1
Читайте также
Ламин Ямаль из «Барселоны» стал самым юным игроком в истории ла лиги
ЦСКА и «Зенит» сыграли вничью в матче РПЛ
Авиация ЧФ уничтожила 4 военных катера с боевиками ВСУ в Черном море
В Турции назвали переговоры Эрдогана и Путина важными для зерновой сделки
Политолог заявил об участии США в назначении нового министра обороны Украины
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
В женском теннисе сменилась власть
Автограф-сессия Шараповой в Питере
Как Шарапова тренируется в Санкт-Петербурге
Касаткина показала детям секретные приемы
"Даша! Даша!" Дети зовут Касаткину в Москве
Мария Шарапова: "Меня заметили"
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Сафин: «Надеюсь, Волков родится в другом теле, и я его узнаю»
Дзюба сыграл в теннис против Медведева
Какую сказку Карен Хачанов расскажет сыну? Отвечает сам теннисист
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Маррэй стал рыцарем
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
"18 - это когда можно все!“
Медведев победил первую ракетку мира
Южный попрощался с теннисом. Как это было
Как Санкт-Петербург проводил Южного
Канадец Шаповалов говорит по-русски. Наслаждайтесь
"Шарапова собирается выступать еще долго"
Профессия - стрингер
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Материалы сюжета: US Open 2023: главное о турнире «Большого шлема» в Нью-Йорке
Свентек уступила с Остапенко, Гауфф победила Возняцки в 1/8 финала US Open: матчи 3 сентября
Свентек уступила Остапенко в 1/8 финала US Open, взяв один гейм в третьем сете
Джокович обыграл Гойо, матчи Тиафо и Фритца в 1/8 финала US Open: расписание 3 сентября
Джокович обыграл Гойо и вышел в четвертьфинал US Open
Тиафо обыграл Хидзикату и вышел в четвертьфинал US Open
Аванесян и Рахимова не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира US Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Шарапова заявила, что лишь 20 процентов теннисисток получают равные с мужчинами призовые
Новости
RSS RSS
Все новости