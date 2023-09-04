Соболенко после вылета Свентек из US Open станет первой ракеткой мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко по итогам US Open станет первой ракеткой мира.

Это случится благодаря вылету Иги Свентек в 1/8 финала турнира, где она уступила латвийке Елене Остапенко (6:3, 3:6, 1:6). Таким образом, 25-летняя белоруска впервые станет первой ракеткой мира.

Свентек в 2022 году стала победительницей US Open, обыграв в финале Онс Жабер из Туниса (6:2, 6:2).

Соболенко в 1/8 финала встретится с россиянкой Дарьей Касаткиной. Матч пройдет 5 сентября и начнется не ранее 2.00 мск.