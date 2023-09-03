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Сегодня, 13:24

Шарапова заявила, что лишь 20 процентов теннисисток получают равные с мужчинами призовые

Виктория Кравченко
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Мария Шарапова.
Фото Global Look Press

Российская теннисистка Мария Шарапова заявила, что около 15-20 процентов женского тура получают за турниры равные призовые с мужчинами.

«Да, 15-20 процентов тура равны. Но где остальные 80 процентов? Это даже близко не равнозначно. К сожалению, эти турниры не имеют самых больших медиаправ, они незаметны, поэтому тема равенства даже не получает платформы, потому что не так уж много людей на международном уровне знают, что эти турниры существуют», — цитирует Шарапову «РИА Новости» со ссылкой на сайт Федерации тенниса Канады (Tennis Canada).

36-летняя Шарапова завершила карьеру в 2020 году. Она является пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» и 36 раз выигрывала турниры WTA в одиночном разряде. Также экс-первая ракетка мира обладает так называемым «карьерным шлемом», то есть выиграла все ТБШ, но в разные годы.

Источник: https://rsport.ria.ru/20230903/sharapova-1893914696.html
Мария Шарапова
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