Соболенко мотивирована на то, чтобы завершить год в статусе первой ракетки мира

Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об амбициях на оставшуюся часть сезона. По словам спортсменки, она настроена завершить год в статусе первой ракетки мира.

«Речь идет о том, чтобы завершить год в статусе первой ракетки мира и оставаться на вершине рейтинга столько, сколько смогу. Хорошо, что мне удалось достичь этой цели, но есть и другая, поэтому сейчас я очень мотивирована. Здесь, в Пекине, я надеюсь показать свой лучший теннис и сделать на корте все, что в моих силах», — заявила теннисистка.

25-летняя Соболенко является победительницей трех турниров «Большого шлема» и победительницей 19 турниров WTA. После US Open-2023 белоруска стала первой ракеткой мира. 23 сентября стало известно, что она отобралась на Итоговый турнир WTA.