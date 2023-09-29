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Сегодня, 15:58

Соболенко мотивирована на то, чтобы завершить год в статусе первой ракетки мира

Алина Савинова
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Белорусская теннисистка Арина Соболенко рассказала об амбициях на оставшуюся часть сезона. По словам спортсменки, она настроена завершить год в статусе первой ракетки мира.

«Речь идет о том, чтобы завершить год в статусе первой ракетки мира и оставаться на вершине рейтинга столько, сколько смогу. Хорошо, что мне удалось достичь этой цели, но есть и другая, поэтому сейчас я очень мотивирована. Здесь, в Пекине, я надеюсь показать свой лучший теннис и сделать на корте все, что в моих силах», — заявила теннисистка.

25-летняя Соболенко является победительницей трех турниров «Большого шлема» и победительницей 19 турниров WTA. После US Open-2023 белоруска стала первой ракеткой мира. 23 сентября стало известно, что она отобралась на Итоговый турнир WTA.

Источник: https://www.straitstimes.com/sport/tennis/world-no-1-aryna-sabalenka-super-motivated-to-remain-on-top
Теннис
Арина Соболенко
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