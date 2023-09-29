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Сегодня, 16:28

Тарпищев назвал победу Кудерметовой над Свентек психологически важной

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что победа над второй ракеткой мира Игой Свентек из Польши придаст уверенности российской теннисистке Веронике Кудерметовой.

«Это важная победа прежде всего психологически, она придаст уверенности. Избавилась от травмы, начала работать с Дмитрием Турсуновым — это их первый турнир. Решили попробовать, получается успешно, надо продолжать. Впереди у нее матч с Павлюченковой в полуфинале, будет интересно», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В полуфинале турнира Кудерметова встретится со своей соотечественницей Анастасией Павлюченковой. Матч между ними пройдет 30 сентября.

26-летняя россиянка является финалисткой одного турнира «Большого шлема» в парном разряде и победительницей семи турниров WTA.

Источник: https://tass.ru/sport/18874609
Теннис
Вероника Кудерметова
Ига Свентек
Шамиль Тарпищев
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