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Сегодня, 18:00

Рыбакина — Самсонова: трансляция 1/2 финала турнира в Канаде

Прямая видеотрансляция полуфинала турнира в Монреале Рыбакина — Самсонова начнется в 20.30
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
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Теннисистка Людмила Самсонова.
Людмила Самсонова.
Фото USA Today Sports

13 августа, в воскресенье, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой в полуфинале турнира в Монреале (Канада). Их встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Рыбакина — Самсонова. Смотреть видеотрансляцию игры можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

В ночь на 13 августа матч между Самсоновой и Рыбакиной был перенесен из-за дождя. Игра должна была начаться в 1.00 мск, однако из-за ливня была несколько раз отложена.

Победительница матча в финале Canadian Open встретится с американкой Джессикой Пегулой.

В последний раз Самсонова и Рыбакина играли между собой 21 сентября 2022 года. Тогда российская спортсменка победила представительницу Казахастана (6:4, 6:2) в 1/16 финала турнира в Токио.

Людмила Самсонова&nbsp;&mdash; Елена Рыбакина. Самсонова — Рыбакина: кто выйдет в финал Монреаля? Онлайн-трансляция матча
Футбол
Елена Рыбакина
Людмила Самсонова
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