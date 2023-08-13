13 августа, в воскресенье, четвертая ракетка мира Елена Рыбакина из Казахстана сыграет с российской теннисисткой Людмилой Самсоновой в полуфинале турнира в Монреале (Канада). Их встреча начнется в 20.30 по московскому времени.

«СЭ» на своем сайте проведет текстовую онлайн-трансляцию противостояния Рыбакина — Самсонова. Смотреть видеотрансляцию игры можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

В ночь на 13 августа матч между Самсоновой и Рыбакиной был перенесен из-за дождя. Игра должна была начаться в 1.00 мск, однако из-за ливня была несколько раз отложена.

Победительница матча в финале Canadian Open встретится с американкой Джессикой Пегулой.

В последний раз Самсонова и Рыбакина играли между собой 21 сентября 2022 года. Тогда российская спортсменка победила представительницу Казахастана (6:4, 6:2) в 1/16 финала турнира в Токио.