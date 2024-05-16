Соболенко назвала ключевой момент в победном матче против Остапенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, за счет чего ей удалось победить представительницу Латвии Елену Остапенко в четвертьфинале турнира в Риме.

Встреча прошла 15 мая и завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу белорусской теннисистки.

«Я попыталась концентрироваться на себе, надавить на нее и посмотреть, что произойдет. Первый сет был достаточно простым, и это придало мне гораздо больше уверенности, чтобы справиться со вторым. Я думаю, что ключевым моментом было сосредоточиться на себе», — приводит слова Соболенко Punto de Break.

В полуфинале турнира в Риме Соболенко сыграет против американки Дэниэлл Коллинз. Матч между ними пройдет 16 мая и начнется в 21.30 по московскому времени.