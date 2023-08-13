Пивоварова — о позднем матче Касаткиной: «Отключаются мыслительные способности»

Бывшая вторая ракетка мира среди юниоров Анастасия Пивоварова объяснила, почему матч россиянки Дарьи Касаткиной и Елены Рыбакиной из Казахстана в четвертьфинале турнира в Монреале необходимо было перенести.

«До трех часов ночи очень, конечно, сложно играть, потому что биологические часы включаются, и максимум до полуночи, до часу ночи можно доиграть на автомате каком-то, но до трех — это уже слишком, мне кажется. Отключаются все мыслительные способности. За счет адреналина ты находишься в этом матче, но я считаю, что нет смысла играть насколько поздно. И игрокам [трудно], и зрителям тяжело, меньшее количество людей может досмотреть матч. Есть нотка приятного, когда ты ловишь ажиотаж этого матча и не хочешь, чтобы он заканчивался, но все же — все работают, у всех есть семьи, у многих дети, и растягивая матч так, ты просто лишаешь себя зрителя. Поэтому считаю, что лучше было бы перенести на следующий день и спокойно доиграть матч», — цитирует Пивоварову «Газета.Ru».

В этой встрече победу одержала Рыбакина. Теннисистки провели на корте 3 часа 30 минут и покинули его после полуночи. В полуфинале турнира в Монреале представительница Казахстана встретится с еще одной россиянкой Людмилой Самсоновой. Игра между ними пройдет 13 августа и начнется в 20.30 по московскому времени.