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Сегодня, 14:34

Рыбакина рассказала, что в 15 лет ездила на турниры одна

Алина Савинова
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Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина рассказала, что в начале своей карьеры ездила на турниры без родителей и тренера.

«Когда я была моложе, я много путешествовала одна. Обычно в возрасте 15-16 лет ты приезжаешь на юношеские соревнования или какие-то другие мероприятия с тренером или родителями. Я путешествовала одна», — сказала Рыбакина.

Однако, по словам теннисистки, она извлекла из этого положительный опыт.

«Думаю, это действительно помогло мне быть дисциплинированной», — добавила спортсменка.

Рыбакина родилась в Москве и выступает за Казахстан с 2018 года. 24-летняя теннисистка является победительницей одного турнира «Большого шлема» и пяти турниров WTA в одиночном разряде. На данный момент она занимает 5-е место в мировом рейтинге.

Источник: https://tennisuptodate.com/tennis-news/i-was-traveling-alone-elena-rybakina-reveals-that-she-traveled-to-tournaments-alone-at-15-years-old
Теннис
Елена Рыбакина
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