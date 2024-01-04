Рыбакина обыграла Мертенс в третьем круге турнира в Брисбене
Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина победила Элисе Мертенс из Бельгии в третьем круге турнира в Брисбене (Австралия) — 6:1, 6:0.
Игра продолжалась 57 минут.
Рыбакина вышла в четвертьфинал турнира, в котором сыграет с победительницей пары Вероника Кудерметова (Россия) — Анастасия Потапова (Россия).
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Елена Рыбакина (Россия) — Элисе Мертенс (Бельгия) — 6:1, 6:0
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