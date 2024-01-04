Мирра Андреева пробилась в четвертьфинал турнира в Брисбене
Российская теннисистка Мирра Андреева обыграла Арину Родионову из Австралии в 1/8 финала турнира в Брисбене (Австралия) — 6:1, 6:1.
Игра продолжалась 1 час 6 минут.
Андреева сделала 2 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 12. На счету Родионовой 1 подача навылет, 4 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта.
В четвертьфинале россиянка встретится с Линдой Носковой из Чехии.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Мирра Андреева (Россия) — Арина Родионова (Австралия) — 6:1, 6:1
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