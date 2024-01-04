Потапова обыграла Веронику Кудерметову и вышла в четвертьфинал турнира в Австралии
Российская теннисистка Анастасия Потапова одержала победу над соотечественницей Вероникой Кудерметовой на турнире в Брисбене (Австралия) — 7:5, 6:7 (7:9), 6:4.
Игра продолжалась 3 часа 22 минуты.
Потапова сделала 4 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 5 брейк-пойнтов из 15. На счету Кудерметовой 9 подач навылет, 1 двойная ошибка и 3 из 7 реализованных брейк-пойнтов.
Россиянка вышла в четвертьфинал турнира. Там соперницей Потаповой станет Елена Рыбакина, представляющая Казахстан.
Брисбен (Австралия)
Турнир WTA Brisbane International presented by Evie
Призовой фонд 1 736 763 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Анастасия Потапова (Россия) — Вероника Кудерметова (Россия) — 7:5, 6:7 (7:9), 6:4
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