Блинкова выбыла из парного турнира в Руане
Россиянка Анна Блинкова в дуэте с британкой Оливией Николлс выбыла из парного турнира в Руане (Франция).
Теннисистки в первом круге уступили Ализе Корне и Фионе Ферро из Франции со счетом 2:6, 6:7 (4:7). Матч длился полтора часа.
Корне и Ферро во втором круге встретятся с победительницами матча Елена-Габриэла Русе/Сабрина Сантамария (Румыния/США) — Тимеа Бабош/Ирина Хромачева (Венгрия/Россия, 2).
Руан (Франция)
Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole
Призовой фонд 267 082 доллара
Закрытые корты, грунт
Парный разряд
Первый круг
Ализе Корне/Фиона Ферро (Франция, WC) — Анна Блинкова/Оливия Николлс (Россия/Великобритания) — 6:2, 7:6 (7:4)
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