Блинкова выбыла из парного турнира в Руане

Россиянка Анна Блинкова в дуэте с британкой Оливией Николлс выбыла из парного турнира в Руане (Франция).

Теннисистки в первом круге уступили Ализе Корне и Фионе Ферро из Франции со счетом 2:6, 6:7 (4:7). Матч длился полтора часа.

Корне и Ферро во втором круге встретятся с победительницами матча Елена-Габриэла Русе/Сабрина Сантамария (Румыния/США) — Тимеа Бабош/Ирина Хромачева (Венгрия/Россия, 2).

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 267 082 доллара

Закрытые корты, грунт

Парный разряд

Первый круг

Ализе Корне/Фиона Ферро (Франция, WC) — Анна Блинкова/Оливия Николлс (Россия/Великобритания) — 6:2, 7:6 (7:4)