Мирра Андреева вышла во второй круг турнира в Руане

Россиянка Мирра Андреева победила аргентинку Надю Подороску в первом круге турнира в Руане (Франция) — 6:1, 6:3.

Матч длился 1 час 16 минут. Андреева сделала за игру 2 эйса и реализовала 5 из 8 брейк-пойнтов. У Подороски — 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

Во втором круге 43-я ракетка мира встретится с победительницей матче Фиона Ферро (Франция, Q) — Элина Аванесян (Россия).

Руан (Франция)

Турнир WTA Open Capfinances Rouen Metropole

Призовой фонд 267 082 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Мирра Андреева (Россия, 5) — Надя Подороска (Аргентина) — 6:1, 6:3