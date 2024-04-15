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Сегодня, 21:27

Шнайдер проиграла Бадосе в первом круге турнира в Штутгарте

Руслан Минаев
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Россиянка Диана Шнайдер проиграла испанце Пауле Бадосе в первом круге турнира в Штутгарте — 3:6, 4:6.

Матч длился 1 час 42 минуты. Бадоса сделала за игру 4 эйса, допустила 10 двойных ошибок и реализовала 2 из 4 брейк-пойнтов. У Шнайдер — 1 эйс, 2 двойные ошибки и ни одного реализованного брейк-пойнта из 8 попыток.

Бадоса вышла во второй круг и встретится с Ариной Соболенко (Белоруссия, 2).

Штутгарт (Германия)

Турнир WTA Porsche Tennis Grand Prix

Призовой фонд 922 573 долларов

Закрытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Паула Бадоса (Испания) — Диана Шнайдер (Россия, Q) — 6:3, 6:4

Теннис
Диана Шнайдер
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