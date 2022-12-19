Блинкова поднялась с 80-й на 74-ю позицию в рейтинге WTA

Пресс-служба WTA опубликовала обновленную версию рейтинга. В первой десятке изменений нет: лидирует польская теннисистка Ига Свентек, в тройку входят туниска Онс Жабер и американка Джессика Пегула.

В топ-10 также находятся Дарья Касаткина (8) и Вероника Кудерметова (9).

Россиянка Анна Блинкова поднялась на шесть позиций — с 80-й на 74-ю. Ее соотечественница Варвара Грачева опустилась с 95-го на 100-е место.

Рейтинг WTA от 19 декабря:

1 (1). Ига Свентек (Польша) — 11 085 очков;

2 (2). Онс Жабер (Тунис) — 5055;

3 (3). Джессика Пегула (США) — 4691;

4 (4). Каролин Гарсия (Франция) — 4375;

5 (5). Арина Соболенко (Белоруссия) — 3925;

6 (6). Мария Саккари (Греция) — 3871;

7 (7). Кори Гауфф (США) — 3646;

8 (8). Дарья Касаткина (Россия) — 3435;

9 (9). Вероника Кудерметова (Россия) — 2795;

10 (10). Симона Халеп (Румыния) — 2661...

19 (19). Екатерина Александрова (Россия) — 1910;

20 (20). Людмила Самсонова (Россия) — 1910...

43 (42). Анастасия Потапова (Россия) — 1119...

58 (59). Анна Калинская (Россия) — 886...

74 (80). Анна Блинкова (Россия) — 794...

94 (94). Камилла Рахимова (Россия) — 661...

100 (95). Варвара Грачева (Россия) — 630.