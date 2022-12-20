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Свентек: «Мне 21 год, так что, думаю, я могу во многом еще прибавить»

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о победе над француженкой Каролин Гарсией на выставочном турнире в Дубае (6:3; 6:4).

«По правде говоря, я не считала геймы. Я вполне уверена, что могу сосредоточиться на других вещах в матчах, что-то изменить в своей тактике или просто реализовать то, над чем я работала в межсезонье. Счет здесь не самое главное. В основном это весело и познавательно, так что я очень рада, что сыграла такой уверенный матч.

Всегда есть что улучшить. Мне 21 год, так что, думаю, я могу во многом еще прибавить, особенно в игре в лета, мы над ней много работали", — сказала Свентек.

Выставочный турнир в Дубае проходит с 19 по 24 декабря.

Источник: https://www.tennis.com/news/articles/iga-swiatek-keeps-2022-vibes-going-in-world-tennis-league-debut-caroline-garcia
Теннис
Ига Свентек
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