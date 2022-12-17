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Сегодня, 18:10

Томми Хаас считает, что американка Серена Уильямс может вернуться в теннис

Алина Савинова
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Бывшая вторая ракетка мира Томми Хаас оценил шансы американки Серены Уильямс на возвращение в теннис.

«У Серены была долгая и невероятная карьера. Но у меня такое чувство, что она собирается вернуться и сказать: «Я собираюсь сыграть еще раз». Возможно, она действительно думает об этом.

Может, я, конечно, ошибаюсь, потому что я не настолько близок с ней. В основном это будет зависеть от того, как она чувствует себя в моральном плане, физическом, и есть ли у нее желание снова мучить себя после стольких достижений. Серена также много чего делает вне корта и является матерью", — приводит Tennis World слова Хааса.

41-летняя Уильямс завершила карьеру в начале сентября после поражения от австралийки Айле в матче 3-го круга US Open.

На счету американки 38 побед на турнирах «Большого шлема» и четыре — на Олимпийских играх.

Источник: https://www.tennisworldusa.org/tennis/news/Serena_Williams/125635/tommy-haas-i-have-the-feeling-serena-williams-is-going-to-come-back-/
Теннис
Серена Уильямс
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