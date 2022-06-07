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Сегодня, 21:59

Тихонова проиграла в первом круге турнира в Хертогенбосе

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Российская теннисистка Анастасия Тихонова проиграла бельгийке Кристен Флипкенс в первом круге турнира в Хертогенбосе (Нидерланды).

Матч длился 2 часа 9 минут и завершился со счетом 2:6, 7:5, 3:6.

Тихонова сделала 2 эйса, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 4 брейк-пойнта из 7 попыток. У Флипкенс — 1 эс, 2 двойные ошибки и 7 брейк-пойнтов из 12 попыток.

Во втором круге Флипкенс сыграет против Энн Ли (США).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Анастасия Тихонова (Россия, Q) — 6:2, 5:7, 6:3

Теннис
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