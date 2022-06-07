Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хертегонбосе. Ее следующей соперницей станет Блинкова
Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хертегонбосе
Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Хертегонбосе. В первом раунде она в двух сетах была сильнее Леолии Жанжан из Франции — 6:2, 6:3.
Во втором круге соперницей Вероники будет другая представительница России — Анна Блинкова.
Хертогенбос (Нидерланды)
Турнир WTA Libema Open
Призовой фонд 251 750 долларов
Открытые корты, трава
Одиночный разряд
Первый круг
Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Леолия Жанжан (Франция, WC) — 6:2, 6:3
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