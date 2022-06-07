Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хертегонбосе. Ее следующей соперницей станет Блинкова

Кудерметова вышла во второй круг турнира в Хертегонбосе

Россиянка Вероника Кудерметова вышла во второй круг теннисного турнира в Хертегонбосе. В первом раунде она в двух сетах была сильнее Леолии Жанжан из Франции — 6:2, 6:3.

Во втором круге соперницей Вероники будет другая представительница России — Анна Блинкова.

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Первый круг

Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Леолия Жанжан (Франция, WC) — 6:2, 6:3