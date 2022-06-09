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Сегодня, 14:04

Кудерметова вышла в третий круг турнира в Хертогенбосе, обыграв Блинкову

Виктория Кравченко
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Россиянка Вероника Кудерметова обыграла соотечественницу Анну Блинкову (5:7, 5:2) во втором круге турнира в Хертогенбосе. Матч завершился отказом второго игрока.

В следующем круге Кудерметова сыграет с победителем матча Анна Калинская (Россия) — Белинда Бенчич (Швейцария, 2).

Хертогенбос (Нидерланды)

Турнир WTA Libema Open

Призовой фонд 251 750 долларов

Открытые корты, трава

Одиночный разряд

Второй круг

Вероника Кудерметова (Россия, 6) — Анна Блинкова (Россия) — 5:7, 5:2 отказ 2-го игрока

Теннис
Анна Блинкова
Вероника Кудерметова
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