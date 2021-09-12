Полиция возбудила дело о краже олимпийских медалей у Елены Весниной

Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи медалей из дома теннисистки Елены Весниной.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»)», — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Сумма ущерба пока не установлена, также выясняется, сколько всего было грабителей.

Ранее Веснина сообщила, что ее дом ограбили. Спортсменка рассказала, что вернулась с ужина вместе с мужем и обнаружила, что у нее украли медали, а также взломали сейф и украли драгоценности и украшения.

Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-2016 и серебряной призеркой Токио-2020.