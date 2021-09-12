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Полиция возбудила дело о краже олимпийских медалей у Елены Весниной

10:58
Елена Веснина. Фото Instagram
Елена Веснина. Фото Instagram
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Полиция возбудила уголовное дело по факту кражи медалей из дома теннисистки Елены Весниной.

«Возбуждено уголовное дело по ст. 158 УК РФ («Кража»)», — цитирует ТАСС пресс-службу ГУ МВД по Московской области.

Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия. Сумма ущерба пока не установлена, также выясняется, сколько всего было грабителей.

Ранее Веснина сообщила, что ее дом ограбили. Спортсменка рассказала, что вернулась с ужина вместе с мужем и обнаружила, что у нее украли медали, а также взломали сейф и украли драгоценности и украшения.

Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-2016 и серебряной призеркой Токио-2020.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/proisshestviya/12364613

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Иван Торопцев все материалы автора

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