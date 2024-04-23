Потапова победила Шнайдер на турнире в Мадриде
Россиянка Анастасия Потапова победила соотечественницу Диану Шнайдер в первом круге турнира серии WTA 1000 в Мадриде — 7:5, 6:4.
Матч длился 1 час 39 минут. Потапова за игру сделала 3 эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 из 7 брейк-пойнтов. У Шнайдер — 1 двойная ошибка и 2 из 12 реализованных брейк-пойнтов.
Потапова сыграет во втором круге с канадкой Лейлой Фернандес.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Анастасия Потапова (Россия) — Диана Шнайдер (Россия) — 7:5, 6:4
Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — Линда Фрухвиртова (Чехия, WC) — 6:4, 7:6 (7:0)
Татьяна Мария (Германия) — Пейтон Стирнс (США) — 6:7 (4:7), 6:2, 7:6 (7:5)
Надя Подороска (Аргентина) — Катержина Синякова (Чехия) — 6:2, 7:6 (7:2)