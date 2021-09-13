Российская теннисистка Людмила Самсонова прошла во второй круг турнира WTA в Люксембурге.

В первом круге она победила Мисаки Дои из Японии со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

В следующем раунде Самсонова встретится с победительницей матча Осеан Доден (Франция) — Анастасия Захарова (Россия).

Люксембург (Люксембург)

Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open

Призовой фонд 235 238 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Людмила Самсонова (Россия, 7) — Мисаки Дои (Япония) — 6:2, 6:3