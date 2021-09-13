Самсонова прошла во второй круг турнира WTA в Люксембурге
14:54
Российская теннисистка Людмила Самсонова прошла во второй круг турнира WTA в Люксембурге.
В первом круге она победила Мисаки Дои из Японии со счетом 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
В следующем раунде Самсонова встретится с победительницей матча Осеан Доден (Франция) — Анастасия Захарова (Россия).
Люксембург (Люксембург)
Турнир WTA BGL BNP Paribas Luxembourg Open
Призовой фонд 235 238 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Людмила Самсонова (Россия, 7) — Мисаки Дои (Япония) — 6:2, 6:3
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