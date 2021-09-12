Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на новость о том, что дом российской теннисистки Елены Весниной ограбили. Сообщается, что грабители украли в том числе и олимпийские медали.

«Это беспредел! Такого не должно быть. Я слышал об этом инциденте, но подробностей пока не могу сказать. Мы всегда способствуем помощи нашим спортсменам. У нас есть, к кому обратиться. Мы, естественно, будем помогать Елене. Видимо, кто-то по социальным сетям заинтересовался. Это все информация из интернета», — сказал Тарпищев «СЭ».

Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-2016 и серебряной призеркой Токио-2020.