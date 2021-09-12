Грабители украли из дома Весниной олимпийские медали
03:26
Российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что ее дом ограбили. Преступники украли а том числе и олимпийские медали.
«Нас с мужем не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке, не на видном месте. Я не убрала их в сейф, потому что показывала их детям в теннисном клубе. В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы», — приводит слова Весниной «Коммерсант».
Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-2016 и серебряной призеркой Токио-2020.
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