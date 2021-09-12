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Грабители украли из дома Весниной олимпийские медали

03:26
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Российская теннисистка Елена Веснина сообщила, что ее дом ограбили. Преступники украли а том числе и олимпийские медали.

«Нас с мужем не было в доме всего несколько часов. Когда вернулись с ужина, обнаружили, что украли медали. Они лежали в спортивной сумке, не на видном месте. Я не убрала их в сейф, потому что показывала их детям в теннисном клубе. В любом случае, сейф тоже взломали, украли драгоценности и украшения, не взяли только документы», — приводит слова Весниной «Коммерсант».

Веснина является олимпийской чемпионкой Рио-2016 и серебряной призеркой Токио-2020.

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Сергей Разин все материалы автора

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