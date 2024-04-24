Осака сыграет против Самсоновой во втором круге турнира в Мадриде

Японская теннисистка Наоми Осака в двух сетах победила представительницу Бельгии Грит Миннен в первом круге турнира в Мадриде.

Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу японки.

Во втором круге турнира Осака сыграет против российской теннисистки Людмилы Самсоновой.

Мадрид (Испания)

Турнир WTA Mutua Madrid Open

Призовой фонд 8 770 480 долларов

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Наоми Осака (Япония) — Грит Миннен (Бельгия, LL) — 6:4, 6:1