Осака сыграет против Самсоновой во втором круге турнира в Мадриде
Японская теннисистка Наоми Осака в двух сетах победила представительницу Бельгии Грит Миннен в первом круге турнира в Мадриде.
Матч продолжался 1 час 20 минут и завершился со счетом 6:4, 6:1 в пользу японки.
Во втором круге турнира Осака сыграет против российской теннисистки Людмилы Самсоновой.
Мадрид (Испания)
Турнир WTA Mutua Madrid Open
Призовой фонд 8 770 480 долларов
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Наоми Осака (Япония) — Грит Миннен (Бельгия, LL) — 6:4, 6:1
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