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Сегодня, 20:21

Плишкова и Рыбакина снялись с турнира в Дубае

Иван Шитик
Корреспондент

Чешка Каролина Плишкова и казахстанка Елена Рыбакина снялись с турнира в Дубае, который стартует 14 февраля, сообщает сайт WTA.

Их место в основной сетке займут латвийка Елена Остапенко и американка Даниэль Коллинз. ?

Ранее Каролина Плишкова снялась с турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге из-за недовосстановления от травмы руки.

На последнем Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика) Плишкова не смогла преодолеть групповой этап, заняв третье место в квартете с Анетт Контавейт, Гарбинье Мугурусой и Барборой Крейчиковой.

Елена Рыбакина
Каролина Плишкова
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