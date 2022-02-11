Плишкова и Рыбакина снялись с турнира в Дубае

Чешка Каролина Плишкова и казахстанка Елена Рыбакина снялись с турнира в Дубае, который стартует 14 февраля, сообщает сайт WTA.

Их место в основной сетке займут латвийка Елена Остапенко и американка Даниэль Коллинз. ?

Ранее Каролина Плишкова снялась с турнира категории WTA-500 в Санкт-Петербурге из-за недовосстановления от травмы руки.

На последнем Итоговом турнире WTA в Гвадалахаре (Мексика) Плишкова не смогла преодолеть групповой этап, заняв третье место в квартете с Анетт Контавейт, Гарбинье Мугурусой и Барборой Крейчиковой.