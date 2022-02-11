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Сегодня, 19:55

Остапенко обыграла Соснович и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Евгений Петров
Корреспондент

Латвийская теннисистка Елена Остапенко победила белоруску Александру Сосонович (7:6 (7:5), 4:6, 6:3).

Матч продолжался два часа и 29 минут. В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Анетт Контавейт (Эстония, 2).

Санкт-Петербург (Россия)

Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy

Призовой фонд 703 580 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Елена Остапенко (Латвия, 7) — Александра Соснович (Белоруссия) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3

Елена Остапенко
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