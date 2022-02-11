Остапенко обыграла Соснович и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге

Латвийская теннисистка Елена Остапенко победила белоруску Александру Сосонович (7:6 (7:5), 4:6, 6:3). Матч продолжался два часа и 29 минут. В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Анетт Контавейт (Эстония, 2). Санкт-Петербург (Россия) Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy Призовой фонд 703 580 долларов Закрытые корты, хард Одиночный разряд Четвертьфинал Елена Остапенко (Латвия, 7) — Александра Соснович (Белоруссия) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3