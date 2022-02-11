Остапенко обыграла Соснович и вышла в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге
Латвийская теннисистка Елена Остапенко победила белоруску Александру Сосонович (7:6 (7:5), 4:6, 6:3).
Матч продолжался два часа и 29 минут. В полуфинале Остапенко сыграет с победительницей пары Белинда Бенчич (Швейцария, 5) — Анетт Контавейт (Эстония, 2).
Санкт-Петербург (Россия)
Турнир WTA St. Petersburg Ladies Trophy
Призовой фонд 703 580 долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Елена Остапенко (Латвия, 7) — Александра Соснович (Белоруссия) — 7:6 (7:5), 4:6, 6:3
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