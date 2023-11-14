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Сегодня, 14:00

Петрова о Мирре: «Задача Андреевой — подойти к новому сезону еще более физически сильной»

Тимур Ганеев
Заместитель шефа отдела спорта
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Мирра Андреева.
Фото Global Look Press

Чемпионка двух итоговых турниров WTA, призер Олимпийских игр Надежда Петрова поделилась мнение об игре Мирре Андревой, которая в 16 лет закончила сезон в топ-50.

«Мне она очень нравится, — подчеркнула «СЭ» Петрова. — Мирра очень хорошо сложена физически, высокая, у нее хорошая техника ударов. Сейчас ее задача подойти к новому сезону еще более физически сильной, чтобы сохранять стабильность на длинных турнирах, лучше восстанавливаться. Этот год был для нее психологически важным. Андреева набралась опыта, побывала в непростых ситуациях, громко заявила о себе. В следующем сезоне ей будет непросто. Девочки к ней присмотрелись и будут настраиваться на матчи против Мирры уже совершенно иначе. Хочу пожелать Андреевой удачи, чтобы следующий год закончился успешнее, чем этот, и она пробилась бы в топ-3 лучших теннисисток России. Ей важно двигаться к своей цели, быть сфокусированной. Ведь когда пойдут высокие результаты, то к ее персоне будет очень много внимания, а это забирает много сил и энергии. Поэтому важно, чтобы ее команда ограждала теннисистку от всего лишнего».

Мирра Андреева и ее сестра Эрика тренируются у Жана-Рене Лиснара, ранее работавшего с Даниилом Медведевым.

Надежда Петрова. «Желаю Мирре пробиться в топ-3 лучших теннисисток России». Интервью Надежды Петровой

Теннис
Мирра Андреева
Надежда Петрова
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