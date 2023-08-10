Пегула вышла в четвертьфинал турнира в Монреале

Американская теннисистка Джессика Пегула обыграла итальянку Ясмин Паолини в третьем круге турнира WTA 1000 в Монреале — 6:4, 6:0.

Девушки провели на корте 1 час 9 минут.

3-я ракетка мира Пегула 6 раз подала навылет, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 5 брейк-пойнтов из 11. На счету 49-й ракетки мира Паолини 2 эйса, 3 двойные и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

В четвертьфинале турнира 29-летняя американка сыграет с победительницей матча Маркета Вондроушова (Чехия, 9) — Коко Гауфф (США, 6).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Джессика Пегула (США, 4) — Ясмин Паолини (Италия) — 6:4, 6:0