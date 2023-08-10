Звонарева и Зигемунд проиграли во втором круге парного турнира в Монреале

Россиянка Вера Звонарева и немка Лаура Зигемунд не смогли выйти в четвертьфинал парного турнира в Монреале.

Девушки во втором круге проиграли японской паре Сюко Аояма и Ена Шибахара со счетом 6:4, 3:6, 8:10. Продолжительность матча составила 1 час 50 минут.

В 1/4 финала турнира Аояма и Шибахара сыграют с парой Коко Гауфф/Джессика Пегула (США).

Монреаль (Канада)

Турнир WTA Omnium Banque Nationale presente par Rogers

Призовой фонд 2 788 468 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Второй круг

Сюко Аояма/Ена Шибахара (Япония, 7) — Лаура Зигемунд/Вера Звонарева (Германия/Россия) — 4:6, 6:3, 10:8