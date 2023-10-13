Павлюченкова в двух сетах уступила Синяковой в четвертьфинале турнира в Гонконге

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова проиграла чешке Катерине Синяковой в 1/4 финала турнира в Гонконге.

Встреча продолжалась 1 час 53 минуты и завершилась со счетом 7:6 (7:1), 6:4 в пользу представительницы Чехии.

Павлюченкова 5 раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 4. На счету Синяковой 2 эйса, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13.

В полуфинале турнира Синякова сыграет против итальянки Мартины Тревизан.

Гонконг (Китай)

Турнир WTA Prudential Hong Kong Tennis Open 2023

Призовой фонд 259 303 доллара

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Катерина Синякова (Чехия) — Анастасия Павлюченкова (Россия) — 7:6 (7:1), 6:4